Una grande Reyer perde di 2 | in semifinale ci vola la Virtus

La Reyer Venezia cede in semifinale alla Virtus Bologna con un finale thrilling, terminando il match con un punteggio di 86 a 84. Nonostante una prestazione monumentale, la squadra lagunare deve dire addio ai playoff, dopo una battaglia intensa che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso. Scopri i dettagli della partita e unisciti al nostro canale WhatsApp per ulteriori aggiornamenti!

Una Reyer monumentale perde di due punti in casa della Virtus Bologna e dice addio ai playoff. Al termine di una partita tiratissima, giocata ad alta intensità da entrambe le squadre, il risultato finale è di 86 a 84 per le V-nere.

