Una giornata dello sport adatta a tutte le età

Domenica a Lerici si svolgerà la Festa dello Sport, una giornata dedicata al movimento e alla scoperta delle numerose discipline presenti nel territorio. Promossa dal Comune e supportata da associazioni sportive locali, l’evento accoglierà atleti, famiglie e appassionati di tutte le età, creando un’opportunità unica di condivisione e divertimento all’insegna dello sport. Un'iniziativa imperdibile per vivere insieme la passione per l'attività fisica!

Una giornata all'insegna del movimento, della condivisione e della scoperta delle tante discipline sportive che animano il territorio. Si terrà domenica a Lerici la Festa dello sport promossa dal Comune con il coinvolgimento di associazioni sportive locali, atleti, famiglie e appassionati di ogni età, con attività aperte al pubblico in tutto il lungomare e la rotonda Vassallo. A dare il via alla manifestazione alle 9.30 sarà l'assessore allo Sport Massimo Carnasciali: "Questo appuntamento – sottolinea – non è solo un momento di gioco e divertimento, ma un'occasione per ribadire il ruolo fondamentale che l'attività sportiva riveste nella crescita dei giovani"...

