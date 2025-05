Una gara di pittura nella residenza artistica ispirata alla Belle Époque

Sabato 31, Faenza vivrà un'atmosfera unica con l'Estemporanea di pittura Belle Époque, un evento che celebra arte e storia nella suggestiva residenza artistica. Parte del progetto "La cultura ospite in residenza", organizzato dalla cooperativa In Cammino e dal Consorzio Blu, questa manifestazione promette di unire artisti e comunità, rendendo omaggio a un’epoca di grande creatività e fermento culturale.

