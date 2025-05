Una ex paziente di Giovanni Sgroi arrestato per violenza sessuale | “Lo denunciai nel 2010 ma fui lasciata sola”

Giovanni Sgroi, sindaco di Rivolta d'Adda, è stato recentemente arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di quattro pazienti. Una ex paziente, che nel 2010 lo aveva già denunciato per episodi simili, racconta di come si sia sentita abbandonata dalle istituzioni all'epoca; ora, sapendo del suo arresto, le sue emozioni si sono riattivate, facendole rivivere il trauma di quegli anni.

Giovanni Sgroi, sindaco di Rivolta d'Adda (Cremona) è stato arrestato nei giorni scorsi perché accusato di violenza sessuale nei confronti di quattro pazienti. Un'altra sua ex paziente, che lo aveva denunciato nell'ottobre 2010, ha affermato che, quando ha saputo dell'arresto, è scoppiata a piangere a dirotto... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Una ex paziente di Giovanni Sgroi, arrestato per violenza sessuale: “Lo denunciai nel 2010, ma fui lasciata sola”

Se ne parla anche su altri siti

Giovanni Sgroi arrestato per violenza sessuale su quattro pazienti: il sindaco di Rivolta d'Adda ai domiciliari. Lui: «Totalmente estraneo alle accuse»; Cremona, abusi su 4 pazienti: arrestato medico-sindaco di Rivolta d'Adda; Giovanni Sgroi arrestato per violenza sessuale su quattro pazienti, il medico è anche sindaco a Rivolta D'Adda; Gli sconti sulle visite dopo le violenze sessuali: così Giovanni Sgroi congedava le sue vittime. 🔗Se ne parla anche su altri siti

«Mise tutta la mano nelle mutandine, denunciai ma fui lasciata sola»: la paziente che denunciò il medico-sindaco Giovanni Sgroi (ma non fu creduta) - «Mi è tornata la voce». Con queste parole, a distanza di quindici anni, una donna oggi 59enne ha deciso di raccontare di nuovo la ... 🔗Da msn.com

Giovanni Sgroi, il sindaco-chirurgo accusato di violenze sessuali: "Se vieni qui tutte le sere, ti massaggio io" - Giovanni Sgroi arrestato per violenze sessuali sulle pazienti: il chirurgo e sindaco di Rivolta d’Adda era già stato segnalato per comportamenti simili 15 anni fa, ma allora il caso fu archiviato. Gio ... 🔗Scrive primalamartesana.it

Il chirurgo Giovanni Sgroi arrestato per violenze sessuali: fu denunciato già nel 2010 ma il caso fu archiviato - Emerge un precedente dopo l'arresto di Giovanni Sgroi, il medico finito ai domiciliari con l'accusa di aver violentato 4 pazienti durante le sue visite ... 🔗Si legge su fanpage.it

Cancro, ex paziente dell'Istituto di Candiolo riceve in dono una 500 Cabrio