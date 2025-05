Una donazione all’oncologia del San Donato in memoria della caposala Ermella

In memoria di Ermella Mari, storica caposala del reparto di ortopedia donne, il marito Giuliano Pancini e il figlio Mirko hanno deciso di fare una donazione significativa all'oncologia del San Donato. Un nuovo televisore, installato in una delle stanze del Day Hospital, rappresenta un gesto affettuoso e simbolico, ricordando l'impatto positivo che Ermella ha avuto sulla vita dei pazienti e dei colleghi.

