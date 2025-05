Una destra popolare concreta e credibile per il cambiamento di Milano | FdI dialoga con i cittadini alla presentazione del libro di Bocchino

Ieri sera, una folla entusiasta ha partecipato all’incontro organizzato da Fratelli d’Italia all’NH Milano Touring per la presentazione del libro di Italo Bocchino, "Perché l’Italia è di destra". Un evento di successo che ha visto un vivace dibattito sui temi fondamentali della politica italiana, sottolineando la volontà della destra popolare di dialogare con i cittadini e promuovere un cambiamento concreto per Milano.

Una sala gremita, pubblico attento e un confronto serrato sui grandi temi della politica italiana: è stato un successo l'incontro organizzato ieri sera all'NH Milano Touring per la presentazione del libro Perché l'Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra (Solferino), con l'autore Italo Bocchino in dialogo con il giornalista Giuseppe Cruciani. Una «destra popolare, concreta e credibile» per il cambiamento di Milano. «Questa serata non è solo un evento, ma un segnale», ha commentato Deborah Dell'Acqua, vicecoordinatore di Fratelli d'Italia Milano. «La politica – ha aggiunto – ha bisogno di tornare a essere pensiero, coraggio, verità...

