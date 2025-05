Una delegazione algerina in visita a Novara

Una delegazione algerina è in visita a Novara per promuovere la cooperazione industriale tra il settore della meccanica di precisione in Algeria e il dinamico ecosistema manifatturiero italiano. Il sindaco Alessandro Canelli ha accolto i rappresentanti algerini, avviando un confronto proficuo volto a sviluppare sinergie e opportunità di crescita reciproca tra i due paesi.

