Una chirurga a Gaza | Bambini operati al buio non ci sono anestetici né guanti La guerra non salva nessuno

In un contesto di devastazione e carenza di risorse, la chirurga Tiziana Riggio racconta l'orribile realtà degli interventi chirurgici a Gaza. Operare al buio, senza anestetici né guanti, diventa una drammatica quotidianità per affrontare le conseguenze della guerra. La sua testimonianza mette in luce la sofferenza dei bambini e le difficoltà estreme degli operatori sanitari nell'aprire un varco di speranza fra le macerie.

La testimonianza della chirurga Tiziana Riggio, che parla delle precarie condizioni in cui i medici lavorano a Gaza: "Non mi era ai capitato di operare al buio, non ci sono anestetici e analgesici per mitigare il dolore dei bambini"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Una chirurga a Gaza: “Bambini operati al buio, non ci sono anestetici né guanti. La guerra non salva nessuno”

