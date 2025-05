Una 70enne muore dopo una caduta fermata la badante

Una tragica vicenda si è consumata a Vitulazio, dove una settantenne è deceduta dopo una caduta. La badante, di origini moldave, è stata sottoposta a fermo con l'accusa di omicidio, mentre i carabinieri indagano sulle circostanze della morte. L'episodio ha suscitato preoccupazione e attenzione da parte delle autorità locali e della comunità.

Badante sottoposta a fermo per l'omicidio di una 70enne. I carabinieri della Stazione di Vitulazio e della Sezione Operativa della Compagnia di Capua, diretti dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno proceduto al fermo di una donna di origini Moldave, gravemente indiziata... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Una 70enne muore dopo una caduta, fermata la badante

