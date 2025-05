Un tesoro da 77 miliardi a Milano Le case di lusso non conoscono crisi

A Milano, il mercato delle case di lusso continua a prosperare, con un valore complessivo di 77 miliardi di euro. Nonostante le difficoltà economiche che colpiscono la classe media, il settore del lusso si dimostra stabile e in crescita, come evidenziato dai dati di Immobiliare.it. Le prospettive per il 2024 non fanno che confermare questa tendenza, segnando un netto recupero rispetto ai periodi precedenti.

Il lusso non conosce crisi. Mai. In una società dove pian piano la classe media è scivolata giù, chi sta bene sta sempre meglio. Anche nel 2024, i dati di Immobiliare.it offrono "la fotografia di un mercato residenziale di lusso in ottima salute, che negli ultimi anni ha pienamente recuperato dopo l’inevitabile calo del periodo pandemico", spiega Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it e amministratore delegato di LuxuryEstate.com. "L’interesse dei potenziali acquirenti, seppur in maniera contenuta, continua ad aumentare anno dopo anno, e incontra un’offerta sempre più variegata e dal valore sempre maggiore – ragiona –... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un tesoro da 7,7 miliardi a Milano. Le case di lusso non conoscono crisi

