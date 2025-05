Un sogno a occhi aperti nel cuore di Chieti | successo per Oltre il limite FOTO

Nel cuore di Chieti, l'evento "Oltre il limite" ha incantato il pubblico con un'affascinante fusione di moda, arte e performance. Ideato dal professore Francesco D’Incecco del Liceo artistico “N. da Guardiagrele”, questo viaggio onirico, svoltosi in piazza San Giustino, ha superato le convenzioni, regalando un'esperienza unica che ha celebrato la creatività e l'espressione artistica.

Un viaggio onirico oltre le convenzioni, tra moda, arte e performance: è questo il cuore pulsante di Oltre il limite, l'evento andato in scena nel fine settimana in piazza San Giustino a Chieti. Un progetto ideato dal professore Francesco D’Incecco del Liceo artistico “N. da Guardiagrele”, scuola... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Un sogno a occhi aperti nel cuore di Chieti: successo per "Oltre il limite" [FOTO]

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Amici 24, Francesco Fasano torna sui social: È stato un grande sogno ad occhi aperti; DALLA MUSICA ELETTRONICA AI GIARDINI SEGRETI: L’ESTATE TICINESE È UN SOGNO A OCCHI APERTI; MotoGP: In Ducati il ??sogno di Gigi Dall'Igna ha il volto di Marc Marquez e il dubbio di Pecco Bagnaia; In vendita un castello da fiaba: 40 stanze, torri e tunnel segreti nello stile Disney. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il sogno diventa realtà. Samuele Di Nicolò apre il concerto di Vasco - I cantautori che arrivano al cuore sono quelli che si raccontano con sincerità, che hanno tra le mani e nella voce la forza di un sogno. Il sogno di Samuele Di Nicolò, classe ‘98, originario di Pedaso ... 🔗Lo riporta msn.com

Il cuore di questo borgo medievale è rimasto intatto, passeggiare qui ti porta indietro nel passato: un sogno a occhi aperti - Il cuore di questo borgo medievale è rimasto intatto nel corso del tempo, oggi passeggiarci ti porta indietro nel tempo. 🔗Riporta abruzzo.cityrumors.it

Un sogno ad occhi aperti in streaming - Il film Un sogno ad occhi aperti in streaming legale completo è disponibile in italiano su Amazon Prime Video. Per ogni piattaforma streaming scopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio ... 🔗Segnala movieplayer.it

Alessio - Sogno ancora ad occhi aperti