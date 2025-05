Un seme per il futuro | la valorizzazione dei Monti Dauni

L’evento Btm InterAzioni Special Edition Monti Dauni-Lucera ha avuto luogo con successo, rivelando la bellezza inaspettata della Puglia. In tre giorni di incontri ed esperienze, si sono esplorate opportunità di valorizzazione del territorio, puntando a costruire reti per promuovere una visione autentica dei Monti Dauni. Scopriremo come questo evento rappresenti un seme per un futuro sostenibile e arricchente.

Si è conclusa con successo Btm InterAzioni Special Edition Monti Dauni-Lucera, evento teso a far scoprire il volto autentico e sorprendente della 'Puglia che non ti aspetti'. Tre giorni di incontri, esperienze e visioni per costruire nuove reti e far conoscere la Puglia autentica, quella dei...

