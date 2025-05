Un punto di riferimento per i giovani e le famiglie | al via la stagione estiva del Bar della piscina

Domenica scorsa ha preso il via la stagione estiva del 'Bar della Piscina', un punto di riferimento per giovani e famiglie di Meldola. L’apertura, attesa con entusiasmo, ha visto un buffet in collaborazion con la piadineria “da Spadino” e ha offerto momenti di socializzazione e divertimento, segnando così l'inizio di un'estate ricca di eventi per la comunità.

Apertura stagionale domenica scorsa per il 'Bar della Piscina', un appuntamento ormai atteso che segna l'inizio dell'estate per la comunità meldolese. L'evento è iniziato alle ore 16.30 con un buffet in collaborazione con la piadineria "da Spadino", poi è seguito uno spazio dedicato al...

