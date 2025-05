Un posto al sole | Elena e Gennaro Gagliotti sempre più vicini

Nel mondo di "Un posto al sole", l'alleanza tra Elena e Gennaro Gagliotti si fa sempre più solida. Dopo aver convinto Gennaro a cedere a Ferri, Elena chiede fiducia per le sue scelte artistiche, proponendo il ritorno di Michele Saviani nel settore informazione. Tuttavia, la crescente vicinanza tra Elena e Gagliotti solleva interrogativi sul futuro dei loro rapporti.

Elena riesce a convincere Gennaro Gagliotti a cedere a Ferri. A questo punto, visto il risultato ottenuto, chiede a Ferri di darle fiducia sulle scelte di direzione artistica, facendo rientrare al settore informazione Michele Saviani. Ma l’avvicinamento tra la ragazza e Gagliotti è sempre più evidente e incontra il dissenso di Marina. Mariella ha confessato a Sasà di non aver mai dimenticato Guido e proprio mentre stava per baciarlo viene interrotta. L'amico prova a dissuaderla ma ora lei non saprà mai se Guido avrebbe ricambiato o meno. Nel frattempo Giulia chiede a Luca di sposarla, visto l’accelerare della sua malattia... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un posto al sole: Elena e Gennaro Gagliotti sempre più vicini

