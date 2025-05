Un posto al sole anticipazioni UPAS dal 2 al 6 giugno 2025

Nelle anticipazioni di "Un posto al sole" dal 2 al 6 giugno 2025, la corte spudorata di Gennaro Gagliotti a Elena scuote gli equilibri della casa Palladini. Con un interesse che va oltre la galanteria, Gennaro mette in discussione le dinamiche familiari, lasciando i protagonisti col fiato sospeso. Scopriamo insieme come si sviluppano le tensioni e le emozioni in questa nuova e coinvolgente settimana.

La corte insistente di Gennaro Gagliotti nei confronti di Elena si rivela sempre più ardente e palese, tanto da turbare gli equilibri domestici di casa Palladini. Fin dalle prime ore della settimana, l'uomo non esita a manifestare un interesse che supera la semplice galanteria, sotto gli occhi attoniti di una Antonietta che fatica a contenere .

