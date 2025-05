Un Posto al Sole anticipazioni al 6 giugno | Rosa pensa di partire con Pino

Nelle anticipazioni di "Un Posto al Sole" dal 2 al 6 giugno, Rosa si trova di fronte a una scelta importante: partire per la Turchia con Pino. Grazie al supporto e all'amore del suo compagno, sembra finalmente pronta a lasciarsi andare. Nel frattempo, Marina si scontra con le sue sfide. Scopri tutte le novità che attendono i protagonisti nella soap partenopea!

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 giugno. Rosa valuta concretamente la possibilità di partire insieme a Pino per la Turchia. Grazie alla pazienza e all’amore di Pino, Rosa sembra cominciare ad aprirsi e valuta concretamente la possibilità di partire insieme per la Turchia. Marina è sempre più contrariata dall’atteggiamento del nuovo socio ... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Un Posto al Sole, anticipazioni al 6 giugno: Rosa pensa di partire con Pino

Su questo argomento da altre fonti

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 19 al 23 maggio. Una fuga e una sorpresa: torna un personaggio; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 maggio; Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025; Un posto al sole, le anticipazioni dal 26 al 30 maggio: Giulia è decisa a ritrovare Luca. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 2 al 6 giugno - Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni 2-6 giugno 2025. Fughe, segreti e nuovi amori scuotono la soap di Rai 3. 🔗Scrive tvserial.it

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 giugno: un'intesa si fa sempre più pericolosa - Raffaele e Ornella cercano di stare accanto a Giulia, provata per Luca, che intanto viene cercato dalla polizia. L'uomo capisce che per lui è arrivato il momento di andare via, ma Gianluca è ... 🔗Da napolitoday.it

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 27 maggio: un'offerta di lavoro fuga i dubbi di Claudia - Come finirà tra Mariella e Guido? Se lo chiedono in tanti tra gli appassionati di Un Posto al Sole ma, stando alle anticipazioni della puntata di domani 27 maggio 2025, a far pendere l’ago della bilan ... 🔗Secondo informazione.it

Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 giugno: Marina zittisce Elena, Viola in crisi