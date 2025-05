Un Posto al Sole anticipazioni 28 maggio | Gennaro si scontra con Marina che vuole salvare gli operai

Nel prossimo episodio di "Un Posto al Sole", in onda il 28 maggio, Gennaro Gagliotti entra in conflitto con Marina, determinata a proteggere gli operai dei Cantieri. La tensione tra i due personaggi promette colpi di scena, mentre Mariella cerca di intraprendere un nuovo percorso. Non perdere l'appuntamento alle 20.50 su Rai 3 per scoprire come si svilupperanno queste intriganti dinamiche!

Gennaro Gagliotti senza pietà con gli operai dei Cantieri, ma Marina lo ostacolerà . Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Nell'episodio di mercoledì 28 maggio troveremo Mariella provare ad avere una nuova chance con Guido, mentre Giulia prenderà una decisione importante. Gennaro Gagliotti si scontrerà con Marina, che si rifiuta di mettere gli operai in cassa integrazione. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà . Negli episodi precedenti Claudia si è confidata con Michele e Silvia, che più di tutti conoscono Guido: la donna ha avuto un'offerta di lavoro che la porterà lontana ed è indecisa sul da farsi, anche alla luce del fatto che il rapporto con ... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 28 maggio: Gennaro si scontra con Marina che vuole salvare gli operai

Se ne parla anche su altri siti

Un posto al sole, le trame dal 26 al 30 maggio 2025; Un Posto al Sole, anticipazioni 21 maggio: Elena vicina a Gennaro Gagliotti, Damiano dà una svolta; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 maggio; Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 maggio 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 maggio 2025: Mariella pronta a riprendersi Guido. Avrà la chance che desidera? - Scopriamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 maggio 2025 su Rai3. Le anticipazioni dell'episodio della Soap Opera ci rivelano che Mariella scopre che Claudia ha lasciato Gu ... 🔗Si legge su msn.com

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 28 maggio: Mariella torna a sperare in Guido - Le jeux sont faits per Guido e Claudia: la compagna di Del Bue non ci sta ad un amore con la “a” minuscola e cede quindi il passo a Mariella, che invece non desidera altro che ... 🔗Lo riporta ilmattino.it

Un Posto al Sole, anticipazioni 28 maggio: Gennaro si scontra con Marina che vuole salvare gli operai - Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Nell'episodio di mercoledì 28 maggio troveremo Mariella provare ad avere una nuova chance con Guido, mentre Giulia prenderà una deci ... 🔗Si legge su msn.com

Un posto al sole, anticipazioni 28/5: Michele va nell'agro aversano e scompare nel nulla