Un Posto al Sole Anticipazioni 28 maggio 2025 | Mariella pronta a riprendersi Guido Avrà la chance che desidera?

Nell'episodio di Un Posto al Sole in onda il 28 maggio 2025, le tensioni amorose si intensificano: Mariella apprende che Claudia ha lasciato Guido, e per lei si apre un'opportunità inaspettata. Riuscirà a riconquistare il cuore dell'ex? Scopriamo insieme le anticipazioni di questa coinvolgente puntata su Rai3.

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 maggio 2025 su Rai3. Le anticipazioni dell'episodio della Soap Opera ci rivelano che Mariella scopre che Claudia ha lasciato Guido. Avrà la sua chance di riconquistare l'ex?

