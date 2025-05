Un Paese vuole mettere un freno ai nomi per bambini troppo stravaganti | “Sono impronunciabili”

Il Giappone sta per introdurre nuove normative per regolamentare i nomi dei bambini, limitando le scelte troppo eccentriche e impronunciabili. Questo provvedimento mira a contrastare la crescente tendenza dei nomi "kirakira", ispirati a figure popolari o concetti fantasiosi, come "Diavolo" e "Pikachu", in un contesto culturale dove la conformità è fortemente valorizzata.

Il Giappone si appresta a introdurre nuove regole per limitare le pronunce fantasiose dei nomi scritti in kanji, nel tentativo di frenare il fenomeno dei nomi "kirakira", nomi come "Diavolo", "Pikachu" o "Grecia", che in una società conformista come quella giapponese sono diventati un modo per regalare ai figli un tocco di unicità. Per i legislatori, la norma vuole semplificare le pratiche amministrative e ridurre i disagi causati da letture bizzarre, pur lasciando spazio alla creatività entro limiti condivisi... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Un Paese vuole mettere un freno ai nomi per bambini troppo stravaganti: “Sono impronunciabili”

