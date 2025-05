Un nuovo parco nel tuo Comune | i cinque paesi vincitori del bando

Cinque comuni della provincia di Padova hanno vinto il bando “Un nuovo parco nel tuo Comune”. Este, Montegrotto Terme, Piove di Sacco, Massanzago e San Giorgio in Bosco si contenderanno la creazione di nuovi spazi verdi, contribuendo così alla lotta contro l'inquinamento atmosferico e migliorando la qualità della vita dei loro cittadini. Scopriamo di più su questa iniziativa e sui progetti che si stanno affermando.

Este, Montegrotto Terme, Piove di Sacco, Massanzago, San Giorgio in Bosco: sono i cinque Comuni vincitori del bando "Un nuovo parco nel tuo Comune", l'iniziativa proposta lo scorso mese di marzo dalla Provincia di Padova per rafforzare le azioni di contrasto all'inquinamento atmosferico

“Un nuovo parco nel tuo Comune”: i cinque paesi vincitori del bando - Ogni parco avrà una superficie pari a cinque mila metri quadrati e sarà realizzato secondo modelli progettuali sostenibili, con la messa a dimora di 612 piante autoctone tra alberi e arbusti ... 🔗Lo riporta padovaoggi.it

Un Nuovo Parco nel tuo Comune:misure anti-inquinamento, bando 28.03.2025