Un morto a Tor San Lorenzo vicino Ardea nella rapina al distributore 35enne accoltellato | killer in fuga

Una tragica rapina ha sconvolto Tor San Lorenzo, nei pressi di Ardea, dove un indiano di 35 anni è stato accoltellato e ha perso la vita. L'aggressore è attualmente in fuga, lasciando la comunità in preda alla paura e all’angoscia. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza in zona e sull'aumento della criminalità.

