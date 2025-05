Un minuto di silenzio per Gaza | la proposta del M5s in Consiglio a Brindisi E la maggioranza di centrodestra dice sì

Martedì mattina a Brindisi, il Consiglio Comunale ha accolto la proposta del consigliere del Movimento Cinque Stelle, Roberto Fusco, di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Gaza. In un gesto di unità, la maggioranza di centrodestra ha deciso di partecipare, segnando così un momento simbolico di solidarietà che si distingue dal dibattito politico precedente in Parlamento.

"Un minuto di silenzio per Gaza". E questa volta, a differenza di quanto avvenuto in Parlamento, il centrodestra si alza. È accaduto a Brindisi dopo la proposta di Roberto Fusco, consigliere di minoranza del Movimento Cinque Stelle. Durante la seduta di martedì mattina, l'esponente pentastellato ha chiesto al presidente del Consiglio Comunale di rispettare il minuto in onore di palestinesi vittime dei raid di Israele. "Quello che tace lascia che quello che sta accadendo avvenga – ha aggiunto – Abbandoniamo i riferimenti nazionali, non devo fare un intervento contro il governo Meloni. Mi rivolgo alle donne e agli uomini di questo Consiglio, diamo un segnale...

