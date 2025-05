Un miliardo di fondi Ue in progetti che violano i diritti fondamentali Il rapporto di Bridge EU

Un rapporto dell'osservatorio indipendente Bridge EU ha rivelato che oltre un miliardo di euro in fondi dell'Unione Europea è stato destinato a progetti che violano i diritti fondamentali. Il documento, frutto della collaborazione con vari partner, fa parte dell'iniziativa FURI (EU Funds for Fundamental Rights) e lancia un allerta sulla gestione inadeguata delle risorse europee a sostegno dei diritti umani.

A lanciare l’allarme è l’osservatorio indipendente sui diritti umani Bridge EU insieme a una rete di partner, in un rapporto che rivela come i fondi Ue vengano utilizzati per iniziative che violano i diritti fondamentali. Lo studio è parte del progetto FURI (EU Funds for Fundamental Rights), co-finanziato dall’Unione Europea per monitorare l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali nell’utilizzo dei fondi europei e rafforzare la capacità degli attori istituzionali coinvolti di segnalare e affrontare le violazioni. Capacità sulla quale sembra esserci ancora molta strada da fare. Il rapporto denuncia che, nonostante i regolamenti Ue e l’esistenza di requisiti legali che impongono il rispetto dei diritti fondamentali, una somma stimata di circa 1,1 miliardi di euro è stata impiegata in progetti che violerebbero tali diritti in sei paesi membri: Bulgaria, Cechia, Grecia, Ungheria, Polonia e Romania... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un miliardo di fondi Ue in progetti che violano i diritti fondamentali”. Il rapporto di Bridge EU

