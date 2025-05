Un malore improvviso mentre si trova in sella alla bici | perde la vita un turista

Un tragico incidente ha colpito il mondo del ciclismo e il turismo in Salento. Giorgio Presotto, un turista di 75 anni, è deceduto a causa di un malore improvviso mentre pedalava lungo la strada che collega Presicce-Acquarica a Torre Mozza, nelle vicinanze di Ugento. L'episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha scosso la comunità locale e i presenti.

