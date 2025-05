Un magazine dell' Australia dedica un servizio su Rimini | Addio Ibiza una nuova meta fa impazzire TikTok

Rimini, la gemma della riviera romagnola, conquista i cuori e le menti degli australiani. Il magazine Escape, punto di riferimento per i viaggiatori locali, esalta la città come la nuova meta trendy, superando la popolarità di Ibiza. Con un lungo tratto di spiaggia e un'atmosfera vibrante, Rimini sta diventando un must per chi cerca un'avventura europea. Scopri perché questo angolo d'Italia è esploso su TikTok!

“Se state programmando un viaggio avventuroso dall’altra parte del mondo, in Europa c'è un tratto di sabbia di 15 chilometri che dovreste conoscere. Si chiama Rimini”. Parola di James Booth, inviato della redazione di Escape, il magazine on line di riferimento in Australia per notizie e consigli... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Un magazine dell'Australia dedica un servizio su Rimini: "Addio Ibiza, una nuova meta fa impazzire TikTok"

