un lavoro al museo l incontro formativo

Nei giorni scorsi, nel salone al primo piano del Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, si è tenuto l'incontro finale sul tema 'Il museo come luogo di lavoro', facente parte del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento 'Progettare col Museo', cui la collaborazione fra il liceo artistico 'Policarpo Petrocchi' e i Musei Civici ha dato vita fin dal dicembre scorso. A prendervi parte sono state le classi quinte dell'istituto, mentre nei mesi scorsi il percorso si era articolato in un calendario di tredici visite didattiche per le classi seconde, terze e quarte, per un totale di quasi trecento studenti, nei musei comunali condotte dal personale esperto di storici dell'arte dell'unità operativa Musei e Beni Culturali...