Un investitore garantirà marchio sito produttivo e tutti gli occupati del brand bolognese La Perla lo ha annunciato il ministro Adolfo Urso

Il ministro Adolfo Urso ha annunciato che L a Perla, icona del Made in Italy, sarà rilanciata da un nuovo investitore. Grazie a questo intervento, saranno garantiti il marchio, il sito produttivo e i posti di lavoro, assicurando un futuro brillante per il prestigioso brand bolognese. Una notizia positiva per il settore della moda, fortemente influenzato da recenti sfide economiche.

“ L a Perla è salva! Il simbolo del Made in Italy sarà rilanciato da un investitore che garantirà marchio, sito produttivo e tutti gli occupati”. Leggi anche › Le conseguenze dei dazi USA sulla moda: cosa cambierà per lusso, fast fashion e Made in Italy Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al Tavolo su La Perla in corso a Bologna con istituzioni territoriali e sindacati presso lo stabilimento di via Mattei. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Ministro Urso allo stabilimento La Perla, il simbolo del Made in Italy è salvo iO Donna... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un investitore garantirà marchio, sito produttivo e tutti gli occupati del brand bolognese La Perla, lo ha annunciato il ministro Adolfo Urso.

