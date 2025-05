Un Intruso in Casa Tv8 | trama e finale spiegazione del film 2017

Nel film "Un Intruso in casa", diretto da David DeCoteau e trasmesso su Tv8, una giovane donna (Jessica Morris) torna nella sua abitazione dopo la morte della nonna, solo per scoprire che la sua vita è minacciata da un intruso misterioso. Con il supporto dell'amico e della detective (Vivica A. Fox), dovrà affrontare paure e pericoli per proteggere il suo rifugio e svelare la verità.

Un Intruso in casa film Tv8. Un Intruso in casa film Tv8 del 2017 diretto da David DeCoteau. Il film è interpretato da Jessica Morris, Rib Hillis, William Goldman con la partecipazione di Vivica A.Fox. Dopo la prematura scomparsa della nonna, una giovane donna, ormai lontana da casa, torna a casa e scopre lentamente che l'uomo amichevole e affascinante che si prende cura di suo nonno non è affatto quello che sembra. Questa è in breve la storia del thriller che riprende il genere di L'Isola dell'Inganno. Un Intruso in casa trama completa. Un bell'uomo di nome Joey invita Kim a stare a casa del nonno mentre è in città e si scusa per la sua perdita...

