Un incubo su elm street | il televisore che hai dimenticato 37 anni fa

Nel 1984, "A Nightmare on Elm Street" ha rivoluzionato il genere horror grazie all'inconfondibile Freddy Krueger. Tuttavia, nonostante il successo del film, la sua serie televisiva non è riuscita a replicare la magia, affondando nel dimenticatoio. Questo articolo esplora l'eredità del franchise e il motivo del suo impatto limitato nel panorama slasher degli anni '80 e oltre.

Il franchise di A Nightmare on Elm Street ha generato diverse produzioni, tra cui una serie televisiva che, purtroppo, non è riuscita a lasciare un'impronta duratura nel panorama horror. La nascita del genere slasher negli anni '80 ha visto il successo di film come quello diretto e scritto da Wes Craven, che ha introdotto il personaggio iconico di Freddy Krueger. Questa figura sinistra, interpretata da Robert Englund, è un serial killer bruciato vivo anni prima degli eventi narrati e tornato per vendetta attraverso sogni disturbanti.