Un grande disastro accadrà il 5 luglio 2025 | l’ultima profezia manga che mette in fuga i turisti dal Giappone Ecco i precedenti tutti azzeccati

Il 5 luglio 2025 potrebbe segnare l'inizio di un grande disastro, secondo l'ultima profezia di un manga giapponese. Questa inquietante previsione ha già messo in allerta i turisti, richiamando l'attenzione su un'opera che in passato ha previsto eventi tragici con sorprendente precisione. Esploriamo il fenomeno che sta spaventando il Giappone e il mondo occidentale, e analizziamo come la superstizione possa influenzare il turismo e l'immagine del Paese.

Il manga profetico, il Giappone raso al suolo e la fuga di turisti. Se non è un film presto lo diventerà. Già perché di quello che accade e si discute nell’estremo Oriente si sa sempre molto poco. In questo caso l’attenzione superstiziosa occidentale è stata attratta dal caso di un manga giapponese pubblicato nel 1999, e ristampato in nuova e più completa edizione nel 2021, che presenta delle profezie su eventi catastrofici che colpiranno il Giappone. Una di queste, ovvero lo tsunami del 2011, era già presente e descritto nei particolari fin dalla prima edizione; mentre la prossima catastrofe su suolo nipponico, nella riedizione del 2021, è prevista per il 5 luglio 2025... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un grande disastro accadrà il 5 luglio 2025”: l’ultima profezia manga che mette in fuga i turisti dal Giappone. Ecco i precedenti (tutti azzeccati)

