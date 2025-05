Un grande concerto e fuochi d’artificio in piazza Vittorio per San Giovanni

Martedì 24 giugno, piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un palcoscenico vibrante per i festeggiamenti di San Giovanni, con un grande concerto e un tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio. Per oltre due ore, la città vivrà un'indimenticabile serata di intrattenimento, resa possibile grazie alla partnership con Fiat e all'organizzazione di Friends and Partners. Un evento da non perdere!

Un grande concerto e il tradizionale spettacolo pirotecnico, per oltre due ore di intrattenimento, animeranno la serata martedì 24 giugno per i festeggiamenti del Santo Patrono della città, in piazza Vittorio Veneto. Fiat sarà partner dell’evento. Friends and Partners, che curerà l’organizzazione dell’evento, ha proposto all’amministrazione comunale una sponsorizzazione, pervenuta nell’ambito del bando per le . Un grande concerto e fuochi d’artificio in piazza Vittorio per San Giovanni L'Identità... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Un grande concerto e fuochi d’artificio in piazza Vittorio per San Giovanni

