Un gipeto trovato morto Lo schianto contro i cavi | Installeremo dissuasori

La morte di un gipeto, raro avvoltoio noto come Gypaetus barbatus, avvenuta il 30 aprile nel Parco nazionale dello Stelvio, segna un grave monito sulla coesistenza tra uomo e fauna. L'animale è stato trovato dopo una tragica collisione con i cavi dell'installazione elettrica, spingendo le autorità a promettere l'installazione di dissuasori per prevenire simili incidenti futuri.

La morte di un raro avvoltoio, Gypaetus barbatus il nome scientifico, "un grave monito per la coesistenza uomo-fauna". Il ritrovamento il 30 aprile, nel Parco nazionale dello Stelvio in Valle dell'Alpe, nel comprensorio di Santa Caterina Valfurva. Causa del decesso, la collisione con i cavi della seggiovia che pochi giorni prima era stata chiusa per la fine della stagione invernale. "La problematica delle collisioni fra avifauna e cavi di impianti di risalita è ben conosciuta a livello scientifico, non solo per il gipeto ma per molte altre specie – osserva il direttore del settore lombardo del Parco Franco Claretti –...