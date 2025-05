Un giovane maltratta un pappagallino interviene la polizia

Un giovane maltratta un pappagallino tenendolo chiuso in un marsupio senza aria, ma gli agenti della polizia di Noto intervengono prontamente. Durante un servizio di controllo in corso Vittorio Emanuele, notano due persone intenti a vendere giocattoli e scoprono il volatile in difficoltà. La vicenda evidenzia l'importanza della tutela degli animali e l'impegno delle forze dell'ordine nel proteggerli.

AGI - Il pappagallino era in un marsupio, senza aria: a salvarlo sono arrivati gli agenti della polizia di Noto, che nel corso di un servizio di controllo del territorio, in corso Vittorio Emanuele, avevano notato due persone impegnate a vendere giocattoli. Il ritrovamento del pappagallino. Uno dei due, 27 anni, aveva un pappagallino di razza agapornis nascosto all'interno di un marsupio. Il giovane utilizzava il pappagallo per fare delle foto con i turisti dietro compenso economico. Intervento della polizia. I poliziotti hanno sequestrato il volatile e denunciato l'uomo per i reati di maltrattamento di animali e di detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Un giovane maltratta un pappagallino, interviene la polizia

