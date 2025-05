Un design a prova di natura l’antropologo | Cominciamo a imparare dall’architettura animale

In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, l'architettura animale emerge come una fonte d'ispirazione preziosa. Attraverso l'osservazione delle strategie costruttive degli animali, possiamo apprendere come progettare spazi che siano non solo funzionali, ma anche in armonia con l'ambiente. Questo articolo esplora come i principi della natura possano rivoluzionare il nostro approccio all'architettura e alla design sostenibile.

“Comprendere l’ architettura animale può offrire spunti rivoluzionari per il modo in cui progettiamo e viviamo gli spazi. Possiamo imparare moltissimo: gli animali utilizzano esclusivamente materiali disponibili in loco, spesso riciclabili o biodegradabili, e progettano strutture che richiedono un dispendio energetico minimo per la costruzione e il mantenimento. Pensiamo ai nidi degli uccelli, che sfruttano la forma per ottimizzare l’isolamento termico, o alle dighe dei castori, che creano microclimi stabili e favoriscono la biodiversità. Non usano cemento, acciaio o plastica, ma sanno costruire in modo resiliente e adattivo”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un design a prova di natura, l’antropologo: “Cominciamo a imparare dall’architettura animale”

