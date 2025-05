Un cittadino sulla strada parco | Pista ciclabile di Montesilvano ridotta male è inutilizzabile

Un lettore di Montesilvano denuncia lo stato deteriorato della pista ciclabile lungo la strada parco, rendendola praticamente inutilizzabile per i ciclisti. Inoltre, il divieto di transito per le bici sull'ex tracciato ferroviario, a causa del passaggio dei bus elettrici, aggrava ulteriormente la situazione. Scopri di più sui dettagli e le implicazioni di questa problematica. Iscriviti per ulteriori approfondimenti.

Un nostro lettore evidenzia problemi per chi vuole percorrere in bici la strada parco a Montesilvano. Come ricorda il cittadino lungo l'ex tracciato ferroviario è in vigore il divieto di transito alle bici per il passaggio dei bus elettrici. Iscriviti per leggere i nostri approfondimenti... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Un cittadino sulla strada parco: "Pista ciclabile di Montesilvano ridotta male, è inutilizzabile"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Giro d'Italia parte da Modena, le strade chiuse e le modifiche alla viabilità; Da Rivabella al centro cittadino, a breve il primo tratto della pista ciclabile del litorale nord; Viaggio a Villasanta, la piccola comunità affacciata sul Parco che piace tanto ai milanesi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

I bus della discordia - Ricorso al Tar del Comitato cittadino sui i mezzi non vincolati lungo la Strada Parco al posto dei filobus. Dibattito in consiglio comunale sull'interrogazione del Pd Vai a RaiNews.it ... 🔗Riporta rainews.it

Tutte le notizie aggiornate su Parco cittadino - Keyword Agenzia del Demanio Comune di Spoleto Vigili del fuoco Guardia di Finanza Campo Boario Piazza D’Armi Parco cittadino Andrea Sisti Mario Ruggieri Monia Simonetti. 🔗Scrive corrieredellumbria.it

Strada Parco, atti vandalici alla pensilina della filovia - Tua esprime la più ferma condanna per i recenti atti vandalici che hanno colpito alcune pensiline installate lungo la Strada Parco di Pescara, tratto strategico e simbolico per il trasporto ... 🔗rete8.it scrive

3a-Nuova Pista ciclabile Baldo/ monte Ciocci/ Vaticano - New cyclist track for Vatican and San Peter