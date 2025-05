Un cittadino | Demoliamo il palazzo Nazareth uno scempio per il centro storico

L’articolo mette in luce la denuncia di un lettore riguardo al Palazzo Nazareth, ex casa di riposo situata sul ponte d'Annunzio, attualmente in stato di completo degrado. Il cittadino chiede un intervento deciso da parte dell'amministrazione comunale, definendo l’edificio un vero e proprio scempio per il centro storico. La questione solleva interrogativi sul futuro di uno spazio che potrebbe essere riqualificato per il bene della comunità.

«Il palazzo Nazareth, ex casa di riposo sul ponte d'Annunzio, è nel più completo degrado». È quanto segnala un nostro lettore portando la questione all'attenzione dell'amministrazione comunale. Iscriviti per leggere i nostri approfondimenti nella sezione Dossier Il cittadino aggiunge: «Per... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Un cittadino: "Demoliamo il palazzo Nazareth, uno scempio per il centro storico"

Su questo argomento da altre fonti

Un cittadino: "Demoliamo il palazzo Nazareth, uno scempio per il centro storico" - «Il palazzo Nazareth, ex casa di riposo sul ponte d'Annunzio, è nel più completo degrado». È quanto segnala un nostro lettore portando la questione all'attenzione dell'amministrazione comunale. 🔗Lo riporta ilpescara.it