Un camion attraversa la strada in Usa e poi esplode vicino alle case | la deflagrazione in un video

Un camion è esploso in un quartiere residenziale vicino Chicago, causando gravi danni a quattro abitazioni. La deflagrazione, ripresa in un video, ha lasciato una casa inagibile e ha scosso la comunità. Scopri di più su quanto accaduto e le conseguenze dell'incidente.

Un camion è esploso in un quartiere residenziale negli Stati Uniti. La deflagrazione è stata catturata dalle telecamere di un sobborgo di Chicago: 4 case sono rimaste danneggiate e una di queste è attualmente inagibile... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Un camion attraversa la strada in Usa e poi esplode vicino alle case: la deflagrazione in un video

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Camion esplode attraversando un sobborgo di Chicago: il video delle telecamere di sicurezza - Salvo l’autista che è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Quattro case sono state danneggiate dalla deflagrazione. Una perdita nel serbatoio di propano la probabile causa ... 🔗Segnala msn.com

Il camion esplode in strada davanti a tutti: all'autista accade l'impensabile - La polizia di Chicago sta indagando sulle cause dell'incidente e per accertare eventuali responsabilità ... 🔗today.it scrive

Bimbo attraversa la strada, la frenata del camion è miracolosa - Immaginate cosa sarebbe successo qualora avesse distolto l’attenzione il camionista, col bimbo mentre attraversa la strada ... dallo scuolabus e attraversano la strada senza badare all’arrivo di un ... 🔗Riporta virgilio.it