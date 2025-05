Un batterio mortale nella frutta estiva | a cosa stare attenti

Un'epidemia di salmonella sta colpendo la Gran Bretagna, associata al consumo di frutta esotica durante l'estate. I responsabili della sanità lanciano un allerta per informare i consumatori sui rischi. È fondamentale prestare attenzione ai segnali di contaminazione e seguire alcune precauzioni per garantire la propria sicurezza alimentare. Scopriamo insieme cosa fare per proteggersi da questo batterio mortale.

