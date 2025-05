Un bambino rapito dalle storie | Così sono diventato scrittore

Lo scorso venerdì 11 aprile, la scuola Brancati ha avuto l'onore di ospitare Francesco D’Adamo, rinomato autore di letteratura per ragazzi. Durante l'incontro, D’Adamo ha condiviso la sua passione per la scrittura, raccontando come le storie l'abbiano rapito fin da bambino. Gli studenti hanno potuto approfondire i temi del suo libro più noto, "Giuditta e l’orecchio del diavolo", scoprendo il fascino della narrativa.