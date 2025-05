Un avatar AI per orientarsi nei concorsi pubblici | la sperimentazione del governo italiano

Durante l'AI Week alla Fiera di Milano, il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha presentato un'innovativa iniziativa del governo italiano: un avatar basato su intelligenza artificiale per guidare i cittadini nei concorsi pubblici. Questa sperimentazione mira a semplificare l'accesso alle informazioni e a rendere il processo di partecipazione più intuitivo ed efficiente.

Durante l'AI Week alla Fiera di Milano, il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha annunciato una novità tecnologica che punta a rivoluzionare il modo in cui i cittadini si avvicinano ai concorsi pubblici. Grazie alla sperimentazione di un avatar basato su intelligenza artificiale, sviluppato in collaborazione con il Csi Piemonte e Formez PA, i

