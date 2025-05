Un ascensore e un infopoint per la stazione | consiglio comunale compatto

Il consiglio comunale di Brindisi si unisce nella richiesta di potenziare i servizi alla stazione ferroviaria. Due mozioni, approvate all'unanimitĂ , propongono l'installazione di un ascensore nel sottopasso di via Torpisana e l'istituzione di un infopoint, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilitĂ e l'accoglienza per i viaggiatori.

BRINDISI – Il consiglio comunale di Brindisi si mostra compatto nel chiedere il potenziamento dei servizi presso la stazione ferroviaria di Brindisi. Sono passate all'unanimitĂ due mozioni per la realizzazione di un ascensore presso il sottopasso di via Torpisana e per l'istituzione di un info... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Un ascensore e un infopoint per la stazione: consiglio comunale compatto

