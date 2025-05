Un aiuto concreto per i gatti del Rifugio Cinni | 4 000 euro dal Comune di Arezzo

Il Rifugio Cinni di Arezzo, fondamentale per la salvaguardia dei gatti, riceverà un significativo sostegno di 4.000 euro dal Comune. L'assessora alla tutela degli animali, Giovanna Carlettini, ha annunciato questa iniziativa importante, evidenziando l'impegno dell'Amministrazione nella cura e protezione degli animali abbandonati.

Il Rifugio Cinni, autentico punto di riferimento per la cura e la protezione dei gatti ad Arezzo, riceverà un contributo di 4.000 euro da parte dell'Amministrazione Comunale. L'annuncio è stato dato dall'assessora alla tutela degli animali, Giovanna Carlettini, che ha voluto sottolineare l'importanza e il valore del lavoro svolto quotidianamente dai volontari della struttura. " Posso finalmente annunciare questo contributo a favore di una realtà che si prende cura dei gatti con straordinaria dedizione – ha dichiarato l'assessore –. Durante una recente visita al rifugio con il dirigente e i funzionari dell'ufficio ambiente, abbiamo potuto constatare da vicino l'impegno di chi gestisce questa vera e propria 'gattopoli' aretina"...

