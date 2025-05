Un addio e una conferma all’Inter | Inzaghi determinante | VIDEO CM IT

Nell'attesa della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, l'Inter affronta un momento cruciale sia sul campo che sul mercato. Mentre alcuni giocatori si preparano a lasciare il club a causa della scadenza dei contratti, il tecnico Simone Inzaghi si conferma una figura chiave per la squadra. Scopriamo come si articola questo periodo di transizione per i nerazzurri.

L’Inter si prepara alla finalissima di Champions League contro il PSG, ma tiene banco anche il mercato in casa nerazzurra La finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain sarà l’ultima recita per diversi giocatori dell’ Inter, con alcuni che sono in scadenza di contratto con il club nerazzurro. Simone Inzaghi ad Appiano Gentile (Ansa) – Calciomercato.it Tra questi c’è anche Marko Arnautovic, che ha vissuto una stagione altalenante con la ‘Beneamata’. L’esperto attaccante austriaco è in scadenza di contratto e dopo il Mondiale per Club è destinato a salutare l’Inter. Anche perché la dirigenza di Viale della Liberazione non sembra orientata a far scattare l’opzione automatica di rinnovo (unilaterale) per la permanenza dell’ex Bologna... 🔗 Leggi su Calciomercato.it