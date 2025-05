ULTIM’ORA- Napoli l’esito dell’incontro fra Conte e la società | decisione sul futuro

In un incontro cruciale a Roma, si è discusso del futuro del tecnico del Napoli, Antonio Conte. Le decisioni che emergeranno potrebbero avere un impatto significativo sulla squadra e sul suo destino. La possibilità di un trasferimento alla Juventus aleggia sull'aria, rendendo questa settimana decisiva per i tifosi e gli addetti ai lavori.

ULTIM’ORA- Emerge l’esito dell’incontro fra la società e Conte a Roma: la prima decisione dell’allenatore del Napoli. Il futuro di Conte è ora il grande tema di questa settimana. Si attende, infatti, la decisione dell’allenatore del Napoli, fra permanenza e un possibile addio direzione Juventus. Proprio oggi c’è stato un primo importante passo per definire cosa accadrà per la prossima stagione: c’è stato infatti a Roma, presso la residenza De Laurentiis, un importante incontro in cui erano presenti lo stesso patron azzurro, l’allenatore e anche alcuni dirigenti (il ds Manna, l’ad Chiavelli, il vice-presidente Edo De Laurentiis e il vice ds Sinicropi)... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - ULTIM’ORA- Napoli, l’esito dell’incontro fra Conte e la società: decisione sul futuro

