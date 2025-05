Ultimissime Juve LIVE | Tudor guiderà la Juve al Mondiale per Club le parole d’addio di Conte e De Laurentiis?

Segui le ultimissime novità dalla Juventus in tempo reale! In questo articolo, esploreremo i recenti sviluppi che vedono Tudor alla guida della Juve per il Mondiale per Club e le parole di addio di Conte e De Laurentiis. Rimanete aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo bianconero, con notizie fresche e di primo piano.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.

Venezia-Juventus 2-3, gol e highlights. Bianconeri qualificati in Champions League; Juve in Champions, ma che fatica: un rigore di Locatelli piega il Venezia che retrocede in B; Juventus, Tudor recupera McKennie e Koop per Venezia e suona la carica: Servono testa e cuore; Venezia-Juventus 2-3: è Champions, decisivo Locatelli su rigore. Tudor in lacrime. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tudor, sarà Juve anche al Mondiale per Club: l'annuncio dell'agente - Il futuro di Tudor, almeno fino al Mondiale per Club, è ancora alla Juventus. A ribadirlo con decisione e certezza è lo stesso agente del tecnico croato, Anthony Seric, che a Sky Sport ha commentato a ... 🔗Scrive msn.com

Tudor, solo applausi: Champions e forse Mondiale, così ha salvato la Juventus dal naufragio Motta - L'impresa - perché di questo si tratta - del tecnico croato è compiuta. Le mosse ragionate e decisive per far rinascere una squadra. E il ... 🔗Secondo msn.com

Tudor Juve al capolinea? Ecco cosa c’è dietro le ultimissime parole dell’allenatore croato: il retroscena e le novità - Tudor Juve al capolinea? Ecco cosa c’è dietro le ultimissime parole dell’allenatore croato: il retroscena e le novità fornite dalla Gazzetta dello Sport L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport h ... 🔗Da juventusnews24.com

