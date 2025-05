uliveto della memoria e della speranza per i bambini scomparsi ieri la giornata internazionale

In occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, l'Associazione Meter presenta un'iniziativa che unisce memoria e speranza. Con un grido di denuncia e di impegno, l'associazione ricorda che le storie di questi bambini non devono essere dimenticate. Un uliveto simbolico nascerĂ per onorare la loro memoria e alimentare la speranza di un futuro migliore.

Di seguito un comunicato diffuso dall'associazione Meter: In questa Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, l'Associazione Meter lancia un grido che è allo stesso tempo denuncia e promessa: la memoria non si cancella. La speranza non muore. Nasce oggi, nel cuore del polo dell'Associazione, l'"Uliveto della Memoria e della Speranza": un luogo vivo, reale, in cui 1.000 bambini scomparsi vengono ricordati. Mille volti. Mille assenze che non accettiamo di dimenticare. In questo uliveto, ogni albero è piantato tra le foto di bambini scomparsi, molte delle quali dimenticate. Gli ulivi, simbolo di pace e di vita che resiste anche alle intemperie, sorreggono la memoria di chi è stato strappato via...