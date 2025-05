UIL scuola Puglia | persi 120mila studenti in 10 anni ma non diminuiscono le classi pollaio

Negli ultimi dieci anni, la Puglia ha visto una drammatica perdita di oltre 120.000 studenti nelle scuole, passando da circa 626.619 iscritti nel 2014/15 a una previsione di 506.072 per il 2025/26. Nonostante questo crollo, il fenomeno delle classi pollaio continua a persistere, sollevando interrogativi sulle politiche scolastiche regionali e sulla qualità dell'istruzione offerta.

Negli ultimi dieci anni, la regione Puglia ha registrato una significativa diminuzione del numero di alunni iscritti nelle scuole. I dati indicano un passaggio da 626.619 studenti nell'anno scolastico 201415 a 506.072 previsti per il 202526, con una perdita complessiva di 120.547 alunni. Le province più colpite da questa contrazione sono Bari e Barletta-Andria-Trani, seguite da Foggia, Lecce, Taranto e Brindisi. Lo afferma in un nota la Uil scuola Puglia. L'articolo UIL scuola Puglia: “persi 120mila studenti in 10 anni, ma non diminuiscono le classi pollaio” ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

