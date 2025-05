Ugo Crepa Grande non ancora è il suo album | Milano mi ha dato l’idea di fare questo mestiere anche se da noi a casa la domenica è come a Napoli con il ragù e le patate al forno – Intervista Video

In questo articolo, esploreremo "Grande, non ancora", il debutto discografico di Ugo Crepa, uscito il 16 maggio. Attraverso un'intervista video, l'artista condivide le sue influenze, tra cui Milano e le tradizioni familiari, e ci guida nel suo concept album di otto tracce, che affronta il delicato passaggio verso la maturità. Un viaggio musicale che riflette sulle sfide e le scoperte della crescita.

“Grande, non ancora” è il titolo del primo album di Ugo Crepa, uscito venerdì 16 maggio su tutte le piattaforme digitali per Futura Dischi, distribuito da peermusic ITALY. Un concept album composto da 8 tracce che raccontano un momento delicato della vita, quello in cui si è costretti a crescere, ma non ci si sente ancora pronti. Il filo conduttore del disco è nato in modo naturale e spontaneo, traccia dopo traccia, lasciando che la scrittura seguisse il flusso delle esperienze vissute. Al centro c’è il tema del tempo che passa, della quotidianità, delle piccole e grandi trasformazioni che accompagnano il passaggio all’età adulta... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ugo Crepa, “Grande, non ancora” è il suo album: “Milano mi ha dato l’idea di fare questo mestiere, anche se da noi a casa la domenica è come a Napoli, con il ragù e le patate al forno” – Intervista Video

