Ufficiale Formula 1 c’è la firma! Avanti fino al 2030 | le dichiarazioni ufficiali

La Formula 1 si sta preparando per il GP di Spagna, ma nel mentre arrivano novità importanti: è stato firmato il rinnovo fino al 2030. Dopo il Gran Premio di Monaco si torna subito in pista, nel fine settimana del 1° giugno, per un altro importante appuntamento. I piloti di Formula 1 si metteranno infatti in gioco in Spagna, su un circuito che può regalare belle soddisfazioni. Grande attenzione però, nelle ultime ore, è stata attirata da un'altra novità importante. Come comunicato in via ufficiale, si è raggiunto un accordo di rinnovo fino al 2030. Di seguito tutti i dettagli.