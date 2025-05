UeD l’account Instagram di Cristina Ferrara torna online | il motivo dietro l’assenza

Cristina Ferrara, corteggiatrice di UeD, torna finalmente online dopo un'assenza misteriosa dal suo profilo Instagram. In attesa della scelta del tronista Gianmarco Sterni, il suo social era scomparso, suscitando numerose speculazioni tra i fan. Ora, Cristina ha chiarito le ragioni dietro la pausa e si prepara a condividere nuovi aggiornamenti. Scopriamo insieme cosa è successo!

In attesa della messa in onda della scelta di Gianmarco Sterni, tronista di UeD, il profilo Instagram di Cristina Ferrara è sparito. Dopo le tante ipotesi circolate sul web dietro questa scomparsa, la corteggiatrice ha rotto il silenzio, tornando attiva su Instagram e spiegando cosa è accaduto. COSA È SUCCESSO? – Nonostante la puntata andrà in . L'articolo UeD, l’account Instagram di Cristina Ferrara torna online: il motivo dietro l’assenza... 🔗 Leggi su Dailynews24.it

